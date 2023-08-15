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Війна — день 538: росіяни намагаються тиснути на сході, але відчувають брак резервів

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну тривають 538 днів Новина оновлена 15 серпня 2023, 00:12
Бої за Україну тривають 538 днів

Оперативно про головне за добу

Контрнаступ ЗСУ триває на низці напрямків, і місцями досягли успіхів. Проте росіяни теж роблять спроби атакувати на Куп’янському напрямі, але, попри обмежені успіхи, не можуть розвинути наступ через брак резервів. При цьому у ВСУ кажуть, що залишається також загроза нападу "вагнерівців" з Білорусі, проте поки що таких планів у російського керівництва немає.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни вивели на бойове чергування фрегат "Адмірал Макаров", який може нести до 8 "Калібрів".

З даними за 12 серпня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 535: окупанти намагаються перехопити ініціативу, а ЗСУ шукають місце для нового удару

Про те, що відбувалося 13 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 536: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти шукають слабкі місця в українській обороні

Інформацію за 14 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 537: окупанти намагаються тиснути на Куп’янськ, а ЗСУ досягають успіхів на фронті

Теги:
#Україна #Росія #Війна