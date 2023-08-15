ЗСУ просунулися у двох місцях фронту, ворог перекидає підкріплення на важливу ділянку: свіжі карти боїв

ЗСУ просунулися на південь від Кліщеївки

Триває 538-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, 14 серпня українські війська вели наступальні дії під Куп’янськом, на лінії Сватово-Кремінна, під Бахмутом, на кордоні Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області. Просунулися в районі Бахмута та на півдні.

Про це йдеться у щоденному зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти вели наступальні дії в районі Куп’янська, на межі Сватового — Кремінна, в районі Бахмута, біля Авдіївки, в районі кордону Донецької та Запорізької областей, у західній частині Запорізької області та просунулися в районі Куп’янська.

Харківська та Луганська області

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 серпня, показують, що російські війська наступали поблизу Орлянки (22 км на схід від Куп’янська) і Миколаївки (24 км на схід від Куп’янська).

Російські військові блогери стверджували, що російські війська захопили позиції й зайняли рубіж від Сіньківки (8 км на північний схід від Куп’янська) до Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), де тривають позиційні бої. Один із них стверджував, що зараз російські війська перебувають приблизно за 7 км від Куп’янська.

Російський воєнкор заявив, що ворог накопичує підкріплення та вводить у бій нові підрозділи на куп’янському напрямку, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що росіяни збільшують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж міжнародного кордону між Харківською та Бєлгородською областями. Можливо це робиться, щоб зірвати рейди через кордон.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії на південний схід від Андріївки, а голова Луганської обласної військової адміністрації України Артем Лисогор повідомляв, що російські війська безуспішно намагалися просунутися до Андріївки.

Ганна Маляр повідомила, що окупанти безуспішно намагаються витіснити українські війська з району Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної).

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Донецька область

Українські війська продовжували наступ на Бахмутському напрямі й 14 серпня трохи просунулися вперед. На геолокаційних картах видно, що ЗСУ зробили поступ на південь від Кліщіївки. Ворог також наступав у районі Бахмута і зміг просунутися.

Українські офіційні особи повідомили, що російські сили робили невдалі спроби повернути втрачені позиції у Кліщіївки, на захід від Андріївки та Курдюмівки.

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії у Авдіївки, Мар’їнки та Красногорівки.

"Південна вісь"

Українські війська 14 серпня продовжували наступальні дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей та просунулися вперед. Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ досягли успіхів на південь та південний схід від Старомайорського та на Урожайному напрямку.

Маляр також повідомила, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському напрямі.

Український Генштаб інформував, що ворог безуспішно намагався повернути втрачені позиції на захід від Старомайорського.

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямі.

Росіяни вели атаки на заході Запорізької області. Генштаб України повідомив, що ворог безуспішно намагався повернути втрачені позиції на схід від Роботиного.

Російські джерела продовжують стверджувати, що українські сили утримують обмежені позиції на лівому (східному) березі Дніпра на Херсонщині.

Як повідомляв "Телеграф", тисячі українських військовослужбовців повертаються з-за кордону після військової підготовки у Великій Британії, Франції та Польщі.