Збиває БПЛА з кулемета і не лише: Україна отримає "вбивцю дронів" від Норвегії (фото)

Це нещодавня розробка

Норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace поставить Україні мобільні антидронові системи CORTEX Typhon. Відповідну угоду вона підписала з Міжнародним фондом для України (IFU), який очолює Велика Британія.

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Україна отримає кілька систем CORTEX Typhon, загальна сума угоди 56 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 71 млн доларів). У рамках угоди уряд Норвегії пожертвував бронемашини Dingo 2, дистанційно керовані бойові модулі RWS виробництва компанії Kongsberg та великокаліберні кулемети з боєприпасами до них. Все це входить до складу антидронової системи, здатної протидіяти широкому спектру ворожих повітряних безпілотників.

Бронемашина з елементом антидронової системи CORTEX Typhon

Система знищує ворожі безпілотники з кулемета, або "виводить БПЛА з ладу в інший спосіб".

"Це значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру", — наголосив директор Kongsberg Ерік Лі.

CORTEX Typhon

CORTEX Typhon – нещодавня технологія для боротьби з дронами. В її основі лежать програмні та апаратні рішення компанії Teledyne Flir (прицільні засоби) та норвезької оборонної компанії Kongsberg (дистанційний керований модулі з кулеметом 12,7-мм) та бронетехніки, на яку встановлюється це обладнання. У варіанті для України це будуть бронемашини Dingo 2, пише "Мілітарний".

Як розповідав "Телеграф", компанія "Антидрон Україна" представила нову систему протидії ворожим безпілотникам.