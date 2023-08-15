Контрнаступ триває: у Генштабі розкрили успіх ЗСУ на фронті

Противник чинить сильний опір

У ході контрнаступу ЗСУ українські військові мають черговий успіх — просування і закріплення в районі селища Урожайне в Донецькій області.

Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов на вході брифінгу.

"У напрямку Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — сказав він.

За словами Ковальова, українські захисники просуваються у напрямку Урожайного на південному фронті, завдають вогневого ураження артилерією за цілями російських окупантів, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Урожайне на карті

Водночас ворог намагався вести наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки, проте безуспішно. У той самий час противник чинить сильний опір, застосовує резерви й здійснює переміщення підрозділів, і військ.

Сили оборони продовжують наступ, зокрема, на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а також на Бахмутському напрямку, на південь від міста Бахмут. Крім того, українські військові стримують наступ загарбників на Лиманському та Куп’янському напрямках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор Фонду "Повернися живим" Тарас Чмут розповів, чого українським військовим не вистачає для завершення наступу.