СБУ зареєструвала кримінальне провадження щодо керівників Центренерго за провал підготовки до опалювального сезону, – політолог

СБУ зареєструвала кримінальне провадження щодо керівників ПАТ Центренерго за провал підготовки до опалювального сезону. Про це написав у своєму Facebook блогер Михайло Шнайдер.

Як стало відомо, 4 серпня було проведено нараду Наглядової ради Центренерго за участю голови СБУ Василя Малюка, на якій обговорювалися поточні проблеми діяльності Центренерго та встановлені факти протидії членів наглядової ради та дирекції виконанню указу президента "Про захист об'єктів критичної інфраструктури" та саботування доручень уряду щодо підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду.

Після наради СБУ розпочало перевірку діяльності Центренерго, назвавши такі дії "диверсією". Так, через недбалість та бездіяльність керівництва компанії та представників Фонду державного майна в Наглядовій раді підприємства, українцям загрожує відключення електроенергії.

До цієї диверсії можуть бути причетні члени Наглядової ради Центренерго – Андрій Гота та Віктор Бусько, які представляють ФДМ України, а також заступник голови Фонду Олександр Федоришин, зазначає джерело видання.

Саме Гота та Бусько, за сприяння Федоришина, саботували виконання указу Президента України та можуть стати фігурантами кримінального провадження, як ті, хто зірвав підготовку підприємства до опалювального сезону, який, за оцінкою експертів, може стати найскладнішим в історії України.

"Діюче керівництво компанії, зокрема Бусько і Гота, вводило в оману уряд, ігнорувало доручення президента і прем'єр-міністра. У ході внутрішніх нарад неодноразово порушувалося питання про їхню службову невідповідність, конфлікт інтересів, а також можливу корупційну діяльність ряду членів Наглядової ради", — розповіло нам джерело знайоме із ситуацією.

Проте цапом-відбувайлом мають намір зробити призначеного чотири місяці тому в.о. керівника "Центренерго" Віктора Спічку, звільнивши його з посади.

На його місце пророкують керівника Харківенергозбуту Андрія Чуркіна, який уже прославився скандальною поведінкою в Центренерго.