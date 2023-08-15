Служити в армії мають усі: полковник пояснив, чому військовими курсами не обійтись

Військові курси та школи, які не мають державного значення – неефективні

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що єдиний спосіб зберегти існування України полягає в максимальній мілітаризації населення.

За словами експерта, загроза для України не зникне і після того, як ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року, адже поки суб'єкт агресії (росія) продовжує існування, з великою долею вірогідності вона повернеться до своєї агресивної політики через певний час. І єдиний спосіб зберегти незалежність – військова модель Ізраілю.

В Ізраїлі запроваджена обов'язкова військова служба для всіх громадян, що досягли 18-річного віку та не мають медичних протипоказань. Після проходження військової служби більшість солдатів перебувають в резерві.

"Кожен з нас має бути частиною військової оборонної структури України. Не важливо чим ця людина займається, не може бути виключень ні для кого. Кожен громадянин України має мати певне відношення до захисту та оборони держави", – говорить Сергій.

Грабський доповнює, що військові курси та школи, які не мають державного значення – неефективні, адже даватимуть можливість ухилятися від служби.

"Це все вирішується через військову службу або альтернативну службу (невійськова служба — ред.). Решта курсів та військових вишколів, які не мають військового державного значення — будуть підбивати людей на хитрощі. Тобто люди будуть намагатися обійти це. Бо коли в людини є вибір, вона навряд буде займатися цим.

Тому я вважаю, що повноцінна військова служба має бути закріплена як обов'язкова. Для всіх і без винятків. Країна, у якій війна, і яка не має убезпечених сухопутних кордонів — не може покладатися виключно на професійну армію. Ми маємо мати завжди певний ресурс і поповнювати свої оперативні резерви", – підкреслює експерт

Повний текст читайте в інтерв’ю Сергію Грабському на сайті "Телеграф": "Воювати мають готуватися всі": чи варто українцям мати вдома зброю та як досвід Ізраїлю допоможе нам в майбутньому.

Нагадаємо, раніше полковник Служби безпеки України Роман Костенко розповів "Телеграфу", що якщо повномасштабна війна затягнеться, потрібно буде посилювати мобілізацію.