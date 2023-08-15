Росія нарощує виробництво ракет: чим може відповісти Україна

Експерти розповіли "Телеграфу", як закрити українське небо

У ніч на вівторок, 15 серпня, по Україні було завдано чергового масованого ракетного удару з боку російської федерації. "Прильоти" були практично у всі регіони, а збити вдалося лише 16 ракет з 28. Експерти розповіли "Телеграфу", чому в рф досі, попри санкції та масові витрати ракет, залишається можливість для їхнього виробництва, а також — чому не вдається створити надійний щит ППО-ПРО над Україною.

Наш оборонний блок займає вкрай пасивну позицію

Аналітик, фахівець із ракетного озброєння Олександр Кочетков пояснює:

"росія з початку війни нарощує виробництво ракет та безпілотників усіх типів. Відразу після введення санкцій недоімперія випускала п’ятдесят ракет на місяць – виготовляла нові, модернізувала старі. А зараз вона випускає приблизно сто ракет на місяць – і всі вони використовуються для атак України".

За словами експерта, це відбувається тому, що росія через Китай і пострадянські країни налагодила ланцюжки обходу санкцій.

"Подібна ситуація і з ударними безпілотниками, – зазначає Олександр Кочетков. – Вже зараз у агресора збирають не менше ста п’ятдесяти апаратів далекого радіусу дії, причому вони мають помітні відмінності від вихідної іранської моделі, тобто цей локалізований виріб".

У рф, продовжує експерт, будується один складальний завод, другий — у Білорусі. Наступного року, попереджає він, йтиметься про сотні, а то й тисячі ударних безпілотників на місяць.

"Наші союзники не в змозі виготовляти стільки сучасних ЗРК, щоб надійно закрити все небо України. Треба робити зенітну техніку самим – у масовому порядку. Але цього не відбувається, наш оборонний блок займає надто пасивну позицію. І поки кадрові заміни видимого ефекту не забезпечили", – констатує Олександр Кочетков.

Захист українського неба: є три фактори, які треба розуміти

Політолог, конфліктолог Богдан Петренко звертає увагу, що захист України від російських ракетних та дронових ударів зумовлений низкою чинників.

Перше – ми ведемо боротьбу із досить сильним противником.

Друге – в Україні величезна проблема з відсутністю необхідного обсягу ресурсів для захисту.

Третє – масовані удари мають періодичність.

"Вона залежить, перш за все, від наявності самих ракет, у тому числі їхнього накопичення в місцях пусків і тактичних завдань, які ставить російська влада (наприклад, ракетні удари до державних свят або масовані удари для придушення енергетичної інфраструктури). Проти цього ми можемо протиставити лише відповідні ресурси та професіоналізм українських військових", – наголошує експерт.

На жаль, продовжує конфліктолог, часто ми сприймаємо ситуацію з нинішніх позицій – і не помічаємо зміни тенденції масованих обстрілів, що відбувається з початку війни.

"Кількість ракетних обстрілів суттєво зменшилася, як і кількість одиниць, що використовуються при одному обстрілі. Проте у нас залишаються величезні виклики, – упевнений Богдан Петренко. – Ми боремося не з терористичною групою, а з країною, яка має можливості виробництва цих ракет. Експерти говорять про потенціал у 60-100 щомісяця. Санкції знизили можливості за кількістю та якістю. Але не усунули повністю. Ми розуміємо, що є країни-ізгої, які, як і росія, будують внутрішню ідентичність на тому, що навколо одні вороги. Ці країни допомагають росії своїм виробництвом, а також можуть виступати посередниками у постачанні підсанкційного обладнання".

Тобто, пояснює експерт, санкційно необхідно боротися не тільки з постачанням у саму росію або з неї, але і з контрабандними постачаннями.

росія, підкреслює співрозмовник "Телеграфа", модифікує і тактику обстрілів, що потребує постійної зміни оборонної стратегії. І, безумовно, застосування заходів щодо захисту самих засобів ППО.

Важливо розуміти, акцентує Богдан Петренко, що ми не маємо ані безлімітного запасу протиракетного озброєння, ані необхідної кількості літаків, які також відіграють важливу роль у протиповітряній обороні.

"І, звичайно, не забуватимемо, що у нас – величезні території, що вимагає значного збільшення чисельності засобів, що захищають наше небо, – зазначає експерт. – Ще одна важлива ремарка. Мета ракетних ударів – не лише об’єкти в Україні, а й громадська думка. Тож через страх, який сіють ці обстріли, кремль сподівається стимулювати українців вимагати "мир на будь-яких умовах". І цьому – змінам у громадській думці та формуванню поразницьких настроїв – ми теж повинні протистояти".