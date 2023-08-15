"Формулу миру" Зеленського можна змінити? Данілов зробив несподівану заяву

Україну ніхто не примушує до переговорів

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в українській "формулі миру" не можна змінити основні засади, проте можна змінити послідовність пунктів.

Про це він повідомив в інтерв’ю "La Repubblica".

"Ми можемо змінити послідовність пунктів, якщо хочете", — сказав Данілов у коментарі журналістам, які запитали у нього про "гнучкість" української "формули миру".

При цьому, зазначив Данілов, основними засадами мирного плану є виведення Збройних сил російської федерації з території України та повернення на кордони 1991 року. Цей пункт залишиться незмінним.

Він також розвіяв чутки про те, що на Україну нібито можуть давити та примушувати до переговорів з рф. За його словами, Захід не вказував жодних зобов’язань щодо ведення переговорів.

"Повідомлення про цей нібито тиск нічим не підтверджуються", — додав Данілов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Україна не може допустити "поганого світу" з рф.

Також ми повідомляли, що Подоляк назвав головну умову для переговорів з рф.