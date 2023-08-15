Рус

"Формулу миру" Зеленського можна змінити? Данілов зробив несподівану заяву

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
"Формулу миру" Зеленського можна змінити? Данілов зробив несподівану заяву Новина оновлена 15 серпня 2023, 14:06

Україну ніхто не примушує до переговорів

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в українській "формулі миру" не можна змінити основні засади, проте можна змінити послідовність пунктів.

Про це він повідомив в інтерв’ю "La Repubblica".

"Ми можемо змінити послідовність пунктів, якщо хочете", — сказав Данілов у коментарі журналістам, які запитали у нього про "гнучкість" української "формули миру".

При цьому, зазначив Данілов, основними засадами мирного плану є виведення Збройних сил російської федерації з території України та повернення на кордони 1991 року. Цей пункт залишиться незмінним.

Він також розвіяв чутки про те, що на Україну нібито можуть давити та примушувати до переговорів з рф. За його словами, Захід не вказував жодних зобов’язань щодо ведення переговорів.

"Повідомлення про цей нібито тиск нічим не підтверджуються", — додав Данілов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Україна не може допустити "поганого світу" з рф.

Також ми повідомляли, що Подоляк назвав головну умову для переговорів з рф.

Теги:
#Україна #Росія #Переговори #мир #Олексій Данілов