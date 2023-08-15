Україна може здавати Крим росіянам? Данілов поставив крапку у розмовах

Україна не повторюватиме минулих помилок

Здача Криму в так звану оренду неможлива, адже в такому випадку росія через деякий час вимагатиме стати власником.

Про це в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Він нагадав, що росіяни у минулому вже були орендарями Криму, а Україна не повторюватиме минулих помилок.

"Вони вже були нашими орендарями: дуже скоро вони вимагатимуть стати власниками того, що вони орендують", — каже він.

Автономію демілітаризованому Донбасу Данілов також відкинув, наголосивши, що Україні було достатньо автономії Криму.

"Пам’ятайте, що було в Будапештському меморандумі? Кращою гарантією територіальної цілісності буде повне та безумовне повернення під контроль української влади всіх окупованих територій, включаючи Донецьк та Луганськ", — додав секретар РНБО.

Також він висловив упевненість у тому, що Україна зможе перемогти росію у війні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олексій Данілов зробив несподівану заяву щодо "формули миру" Зеленського.