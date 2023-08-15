Росіяни вночі вдарили по Україні ракетами Х-101: Єрмак вказав на дві цікаві деталі

У ніч на 15 серпня загарбники здійснили чергову атаку

Під час нічної атаки українськими містами російські окупанти застосовували зокрема ракети Х-101. Вони були виготовлені в росії у квітні поточного року, а також у них були мікросхеми іноземного походження.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Х-101, випущених у квітні, має приблизно 30 іноземних мікросхем. Інформація збирається, ми працюємо з нашими партнерами, регулярно спілкуємося з ними", — написав він.

Єрмак наголосив, що уряди партнерів уже проводять певні роботи з виробниками та постачальниками мікросхем.

"Вже було запроваджено обмеження, але санкції потрібно посилювати, щоб росія не могла отримувати критичні компоненти та виробляти ракети", — вважає голова ОП.

Що відомо про ракети Х-101

Це стратегічні авіаційні дозвукові крилаті ракети класу "повітря – земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Окупанти запускають їх зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95МС. Дальність польоту цієї ракети становить понад 5,5 тисячі. В основному загарбники запускають їх з акваторії Каспійського моря, а також з Ростовської області та Чорного моря, але набагато рідше.

Ракети Х-101 неодноразово використовувала росія в Сирії. Це було їх першим бойовим застосуванням. Потім вони стали широко використовуються під час повномасштабної війни в Україні.

Ту-95МС з ракетами Х-101

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що внаслідок атаки у Львові постраждали житлові багатоквартирні будинки. На них впали уламки збитої ракети, після чого виникли спалахи. Є постраждалі.