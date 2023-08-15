В Україні повітряна тривога: що відомо зараз

Тривогу оголосили по всій Україні

В усіх без винятку областях України знову лунають сигнали повітряної тривоги. У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про небезпеку через зліт російського носія гіперзвукових ракет "Кинжал".

Про це повідомляє "Телеграф"

За словами наших військових, зліт МіГ-31 був зафіксований з авіабази Саваслейка (Нижегородська область росії).

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Нагадаємо, що в ніч на 15 серпня Україна вже зазнавала масованої атаки росіян. На жаль, вона не обійшлася без прильотів. Зокрема, терористи влучили по підприємству у Луцьку, де вбили трьох людей та ще шістьох поранили.

А в ніч проти 14 серпня росіяни розбомбили гіпермаркет у місті Одеса. Там також не обійшлося без постраждалих.