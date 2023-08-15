В ООН озвучили колосальні цифри загиблих цивільних в Україні: насправді їх ще більше

Кількість загиблих зростає

Війна в Україні забирає життя не лише наших захисників, а й цивільних. Йдеться про тисячі загиблих.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті організації.

Так, згідно з даними організації, російські терористи за час повномасштабного вторгнення вбили щонайменше 9444 і поранили 16940 мирних українців. Серед загиблих – 545 дітей, серед поранених — 1156.

При цьому в ООН зазначають, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації в умовах війни ускладнене.

"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна та Сіверськодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб", — йдеться у звіті.

Крім того, лише за серпень 2023 року росіяни встигли вже вбити щонайменше 48 цивільних, поранили ще 210.

Найбільше людей гине від обстрілу.

Нагадаємо, що тільки вранці 15 серпня росіяни під час масованої атаки вбили 3 цивільних у Луцьку. Ще десятки отримали поранення різного ступеня важкості у різних куточках України.