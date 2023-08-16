Окупанти обстрілюють Одеську область: мешканців закликали бути в укриттях

Найбільша загроза для міст на березі Дунаю

Окупанти запустили територією України чергову партію ударних дронів, через що тривогу було оголошено в південних областях.

Як інформує прес-служба Повітряних сил ЗСУ, велика група ударних дронів типу "Shahed" попрямувала над Чорним морем у бік Одеської області.

"Велика група Шахедів заходить у гирло Дунаю. Рухається у бік Ізмаїла!", — йдеться у повідомленні.

Про підвищену загрозу для мешканців Ізмайлівського району також поінформував голова Одеської ОВА Олег Кіпер, який наполегливо закликав місцевих жителів перебувати в укриттях до відбою.

Крім того, моніторингові групи повідомляють про те, що збитки російських дронів були зафіксовані в Миколаївській області, при цьому вони можуть рухатися у бік обласного центру.

Як повідомлялося раніше, у ніч на вівторок, 15 серпня, російські окупанти влаштували масований ракетний удар по Україні. Зокрема, під атаку потрапило місто Дніпро, також вибухи лунали у західній частині країни, зокрема у Львівській та Хмельницькій областях.