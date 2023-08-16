ЗСУ протискають оборону ворога у двох областях: свіжі карти боїв

Ворог просунувся на двох ділянках фронту

Триває 539-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, 15 серпня українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися у Луганській та Запорізькій областях.

Про це йдеться у щоденному зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна, в районі Бахмута, в районі Авдіївки, на кордоні Донецької та Запорізької областей. Ворог просунувся в районі Сватового та Бахмута.

Луганська та Харківська області

Українські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна та просунулися.

Російські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна та змогли просунутися. Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог вів невдалі наступальні операції на південний схід від Ольшан та на схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська).

Донецька область

Українські війська продовжували наступальні операції у Бахмута. Російські військові блогери повідомляли про бої, що продовжуються, на лінії Клещіївка-Курдюмівка-Андріївка. Один із "воєнкорів" стверджував, що ситуація армії рф в цьому районі нестабільна, оскільки українські війська контролюють переважні висоти та ліси навколо важливих населених пунктів.

Ворог продовжував наступальні операції у Бахмута і просунувся 15 серпня.

Російські та українські війська продовжували бойові дії в районі Авдіївка і не просувалися. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки на південь від Авдіївки, поблизу Мар’їнки та Красногорівки.

"Південна вісь"

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському напрямі (на кордоні Донецької та Запорізької областей).

Ворог вів обмежені наземні атаки на кордоні Донецької та Запорізької областей та не просунувся. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії у Урожайного.

15 серпня українські війська продовжували просуватися у західній частині Запорізької області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 серпня, показують, як українські війська працюють із західною технікою на північ від Роботиного. Це підтверджує повідомлення, що Україна розгорнула нові контрнаступальні бригади у Запорізькій області.

Російські війська продовжували оборонятися на заході Запорізької області.

Російський військовий блогер заявив, що 15 серпня російські війська продовжували обстрілювати українські позиції на східному лівому березі Херсонської області. Він повідомляв, що російські безпілотники та артилерія били за українськими позиціями біля Антонівського мосту та на захід від Козачих Таборів.

Як повідомляв "Телеграф", секретар РНБО України Олексій Данилов прокоментував, на думку деяких, "повільний" контрнаступ ЗСУ.