Воювати підуть усі: у Раді розповіли, в якому разі посилять мобілізацію

Поки що передумов для прискорення темпів мобілізації немає

На даний момент в Україні йде друга хвиля мобілізації, проте за потреби темпи набору чоловіків збільшаться.

Про це в інтерв’ю "Новини LIVE" заявив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

"На сьогодні всі механізми мобілізації відбуваються згідно із законодавством. Змін до цього закону не передбачається. Тобто система працюватиме так, як працювала до цього.

З нашого боку, ми робимо те, щоб вона реально працювала, а не корумпувала військкомів через ухилення від мобілізації. Наше завдання зробити так, щоб правила та умови були для всіх, і ми над цим працюємо", — уточнив він.

За словами парламентаря, є і варіант, за якого воювати доведеться всім чоловікам.

"Це залежить від того, скільки ця війна триватиме і скільки ресурсів буде залучено з боку РФ. В Україні є чотири черги мобілізації. І ось четверта припускає, що на війну йдуть усі чоловіки. Ми знаходимося на другій черзі мобілізації.

Але якщо країна буде у небезпеці та реальна загроза втратити державність, то підуть усі, як це було 24 лютого. Думаю, що це обов’язок кожного чоловіка – захищати власну країну. Однак на сьогоднішній день ми про цей варіант не говоримо. Ми маємо ресурс стримувати росіян на сході та півдні України", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що якщо російська ставка на затягування війни "зіграє", Україні доведеться вдатися до "великої" мобілізації та призвати до армії ще щонайменше 500 тисяч осіб.