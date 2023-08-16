Цей "малюк" розвалив Кримський міст: СБУ показала нові відео морського дрона (відео)

Безпілотник показаний з усіх боків

Служба безпеки України (СБУ) вперше офіційно продемонструвала свої надводні дрони — ними атакували Кримський міст.

Про це повідомляє "Телеграф".

Раніше посилаючись на спецслужби України, американський канал CNN показав ексклюзивне відео атаки на Кримський міст. Як повідомлялося, для цього було використано надводний дрон "Морський малюк" (Sea Baby).

А вдень 16 серпня СБУ показала, як виглядає їхній автопарк морських дронів. На нових офіційних кадрах безпілотник показаний з усіх боків, а на одному з бортів видно напис "Sea Baby".

"Цікавить, як виглядають надводні дрони СБУ? Будь ласка – публікуємо унікальні фото та відео "Морського малюка". Курс – тільки вперед, до Перемоги!", — йдеться у повідомленні.

Цікава деталь: Sea Baby перекладається на українську як Морський малюк, що співзвучно з прізвищем голови СБУ Василя Малюка, зовнішність якого, до слова, є повною протилежністю до свого прізвища.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що надводними дронами в Чорному морі був серйозно пошкоджений російський БДК "Оленєогорський горняк". Пробиття було настільки сильним, що самостійно дотягнути до бухти він не зміг. БДК, що нахилився, довелося тягнути відразу декільком буксирам.

Також ми повідомляли, що надводні дрони атакували російський підсанкційний такнкер.