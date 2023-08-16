Росіяни масовано ударили по центру Херсона: що відомо
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Перші вибухи у місті пролунали близько 10:30
Близько 11 години 16 серпня росіяни вдарили по центру Херсона. Мешканців закликали перебувати у безпечних місцях.
Про це повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.
"Росіяни криють вогнем центр Херсона. Не виходьте на вулицю!", — написав він у своєму Telegram-каналі.
Зважаючи на те, що він закликав людей не перебувати на вулиці, ворог обстрілює місто з артилерії.
Близько 10:30 "Суспільне Херсон" повідомляло, що у місті було чути вибухи.
Нагадаємо, у ніч на вівторок, 15 серпня, російські окупанти влаштували масований ракетний удар по Україні. Зокрема, під атаку потрапило місто Дніпро, також вибухи лунали у західній частині країни — зокрема, на Львівщині та Хмельниччині. На багатоповерхівку у Львові впали уламки ракети.
Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 14 серпня ворог атакував Одесу, вдаривши по місту 8-ма ракетами типу "Калібр" і 15-ма ударними БПЛА. Уламками ракет зруйновано гіпермаркет FOZZY, також було пошкоджено гуртожиток у центрі Одеси.
Крім того, тієї ж ночі росіяни завдали 99 ударів по 24 населеним пунктам області Запорізької області.