Залужний просив у Заходу 300 танків, але зараз цього вже замало: у Раді назвали причину

Багато техніки втрачається на фронті, багато виходить з ладу

У грудні минулого року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав інтерв’ю відомому журналу The Economist, у якому, зокрема, перерахував, скільки та якої техніки необхідно Україні. Проте з того часу реалії на фронті змінилися і потреби ЗСУ зросли.

Про це розповів заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в Єгор Чернєв.

Він наголосив, що на війні техніки завжди не вистачає.

"Оцінки — грудня 2022 року і нинішня — різні. На той час Росія ще не встигла збудувати такі фортифікації, як зараз", — зазначив Чернєв.

Він додав, що багато техніки втрачається, багато виходить з ладу, ремонтується, та повертається назад на фронт.

"Процес поповнення постійний. Одноразово 300 танків за пів року буде замало. І навіть якщо обіцяне буде поставлено вже завтра, цього замало для швидких та ефективних контрнаступальних дій", — пояснив заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, в грудні 2022 року Залужний казав, що для того, щоб вийти на рубежі до повномасштабного вторгнення рф, йому потрібно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць.