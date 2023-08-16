Прямо на кордоні з НАТО: у Зеленського розповіли, що рф атакувала вночі (фото)
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Обійшлося без загиблих та постраждалих
В Офісі президента України назвали порт, який у ніч на 16 серпня атакували російські дрони-камікадзе.
Про це розповів голова ОП Андрій Єрмак.
За його інформацією, метою окупантів став порт Рені (Ренійський морський торговельний порт) в Одеській області.
Повідомляється, що безпілотник потрапив у два металеві ангари із зерном.
"Виникло загоряння 2-х тракторів та виявлено загоряння шроту в розташованому складі на площі 10 м2", - йдеться в повідомленні.
На щастя, за офіційними даними, обійшлося без загиблих та постраждалих.
Нагадаємо, що після виходу із "Зернової угоди" росія активізувала атаки на українську портову інфраструктуру. Вже наступного дня після цього рішення країна-агресор провела масовану атаку на Одесу. Ці обстріли продовжуються досі.
Також ми повідомляли, що на додаток до обстрілів рф ввела блокаду Чорного моря, але відповідь України не змусила себе чекати і керівництво нашої держави вжило аналогічних заходів. Після цього, до речі, з російськими кораблями в Чорному морі почали траплятися "неприємності". Так, наприклад, після атаки дронів у росії більше не плаває корабель "Оленєогорський горняк".