Прямо на кордоні з НАТО: у Зеленського розповіли, що рф атакувала вночі (фото)

Обійшлося без загиблих та постраждалих

В Офісі президента України назвали порт, який у ніч на 16 серпня атакували російські дрони-камікадзе.

Про це розповів голова ОП Андрій Єрмак.

За його інформацією, метою окупантів став порт Рені (Ренійський морський торговельний порт) в Одеській області.

Повідомляється, що безпілотник потрапив у два металеві ангари із зерном.

"Виникло загоряння 2-х тракторів та виявлено загоряння шроту в розташованому складі на площі 10 м2", - йдеться в повідомленні.

На щастя, за офіційними даними, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, що після виходу із "Зернової угоди" росія активізувала атаки на українську портову інфраструктуру. Вже наступного дня після цього рішення країна-агресор провела масовану атаку на Одесу. Ці обстріли продовжуються досі.

Також ми повідомляли, що на додаток до обстрілів рф ввела блокаду Чорного моря, але відповідь України не змусила себе чекати і керівництво нашої держави вжило аналогічних заходів. Після цього, до речі, з російськими кораблями в Чорному морі почали траплятися "неприємності". Так, наприклад, після атаки дронів у росії більше не плаває корабель "Оленєогорський горняк".