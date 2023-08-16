Тікали всім "табуном": у ЗСУ показали, як гнали росіян з Урожайного (відео)

Росіяни бігли, киваючи п’ятами

У середу 16 серпня Збройні сили України офіційно оголосили про звільнення селища Урожайне (Донецька область).

Генштаб ЗСУ показав як відбувалася битва за населений пункт.

У пресслужбі Генштабу опублікували відео від 35 бригади морпіхів, які брали участь у операції. На ньому можна побачити, як наші захисники за допомогою артилерії, дронів та іншої техніки "викурювали" загарбника із селища.

Якоїсь миті не витримавши натиску українських воїнів росіяни просто залишили свої позиції і всім "табуном" втекли. Але їх так просто не відпустили і "проводжали стусанами" у вигляді щільного артилерійського вогню.

Нагадаємо, українські експерти, зокрема, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, вважають, що " Звільнення Урожайного тактично важливе з точки зору того, щоб забезпечити просування далі на південь на Завітне Бажання та Старомлинівку. Щоб у ворога не було можливості утримувати плацдарм на лівому березі річки Мокрі Яли, звідки нам постійно загрожували”.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 27 липня українські військові звільнили населений пункт Старомайорське на Донеччині.