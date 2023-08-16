Ускладнення обстановки: генерал назвав три гарячі напрямки на фронті

У таких складних умовах українські війська поступово просуваються вперед

Російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському напрямку, а на Лиманському здійснюють перегрупування. На Бахмутському напрямі ситуація складна, але контрольована.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, пише Telegram-канал Military Media Center.

"У зв’язку з ускладненням обстановки на Куп’янському напрямку, більшу частину дня працював у частинах, що ведуть оборону на підступах до міста. Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно ув’язненими, щодня, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, переслідуючи мету блокування, а згодом і захоплення Куп’янська", — сказав він.

За словами Сирського, у цьому напрямі було прийнято низку важливих рішень, які покращать надійність оборони.

"На Лиманському напрямку противник здійснює перегрупування, замінює частини, що втратили боєздатність, внаслідок понесених втрат і не залишає планів щодо нових наступальних дій", — зазначив генерал.

Він також додав, що цією ситуацією необхідно скористатися для кращого свого становища. Разом із командирами Сирський відпрацював необхідні для цього рішення.

"На Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована. Ворог контратакує, проводить мінування, інтенсивно обстрілює і застосовує авіацію. Водночас у таких складних умовах наші війська поступово просуваються вперед", — розповів Сирський.

Своєю чергою генерал обговорив з командирами бригад, що воюють на цьому напрямі, підвищення ефективності наступальних дій, вогневої поразки ворога та інших заходів.

"Звичайно, не міг не відзначити наші військові відзнаки та цінні подарунки за успіхи в ході ведення бойових дій. Впевнений, що невдовзі ворог буде розбитий, а наші Прапори знову розвіються на наших кордонах!", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за даними журналу Forbes, у ході контрнаступу ЗСУ Україна задіяла найпотужніші свої підрозділи. Однак тепер виникла важлива складність.