Мультиліквідація: "Хаймарс" застав росіян на навчальних стрільбах, епічне відео

Росіяни вирішили провести стрільби в зоні ураження української артилерії

Українські HIMARS продовжують послідовну масову ліквідацію російських окупантів. Цього разу, як і у випадку, наприклад, з Макіївським ПТУ, пара ракет із цієї РСЗВ призвела до групової та одночасної загибелі загарбників.

Епічне відео нової бойової роботи "Хаймарсів" ЗСУ зараз поширюється у мережі.

На відео з дрона можна побачити, як дві ракети застали росіян зненацька під час навчань у тилу на окупованій території України. Перша з них прилетіла прямо по позиції для стрільб, на якій знаходилося 18 загарбників. Як стверджується, 8 із них одразу загинули, а решта отримали поранення.

Але навіть тих, кому пощастило вижити після удару HIMARS, "наздогнала" вже друга ракета, що рознесла на друзки будинок, який армія рф обладнала під навчальний клас для своїх військових.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ показали на відео, як гнали росіян із Урожайного. Про звільнення населеного пункту стало відомо вранці 16 серпня.

Також ми повідомляли, що МВС показало "Гвардію наступу" у дії. На кадрах можна побачити епічний штурм за підтримки бронетехніки.