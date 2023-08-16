Верещук прокоментувала чутки про її перехід до Міноборони і виправдалася за пост, що викликав резонанс

Верещук вирішила заспокоїти тих, кого зачепив чи стурбував її пост у соцмережах

Віце-прем’єр-міністр — міністр з реінтеграції Ірина Верещук висловила здивування реакції українців на її пост про тривалість війни. Вона пояснила свою позицію та розвіяла чутки з приводу її нібито скорого переходу до Міноборони.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

За її словами, вона озвучила "очевидні речі", а у поширенні негативу звинуватила "деяких" політиків та журналістів, які нібито "сприйняли мої слова як зазіхання на їхній моральний та інтелектуальний авторитет".

"Бо вони вважають, що казати такі речі є лише їхньою прерогативою. Ніхто з них не заперечує правильність слів. Їх, напевно, зачепило те, що правильні слова вони почули від представника Президентської команди. А це їх дратує (попри те, що багато хто з них живе вже у вчорашньому або позавчорашньому дні)", — каже вона.

Підсумувавши Верещук вирішила "заспокоїти тих, кого зачепив або стурбував" її пост у соцмережах:

"вчора я написала те, що думала. Не хотіла посягнути на чийсь моральний та інтелектуальний авторитет. Вибачте, якщо зачепила чиєсь велике его.

про мій перехід до Міноборони не йдеться. Працюю там, де я є"

Нагадаємо, що Верещук у пості від 15 серпня поміркувала на тему тривалості війни та закликала українців "налаштуватися на тривалу боротьбу. Громадяни та влада – усі мають налаштуватися на тривалу та важку війну. І лише тоді ми переможемо".

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