Ситуація на фронтах і не тільки: Залужний зустрівся з колегами з США та Британії, що обговорювали

Формат встречи был "разширенным"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із британськими та американськими колегами. Однією з тем обговорень став хід контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомив генерал у своєму Telegram-каналі.

За його словами, він разом із начальником Генерального штабу генералом Шапталою, заступником Головнокомандувача генералом Забродським, командувачем ВМС адміралом Неїжпапою, Першим заступником Міністра оборони генералом Павлюком та начальником ГУР МО генералом Будановим провели конструктивні перемовини з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Каволі, начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Радакіним та представниками делегацій партнерів.

Ключовою темою була співпраця у військовій сфері. Крім цього, обговорювалася:

обстановка на фронті,

хід наших наступальних та оборонних операцій.

можливі дії супротивника.

плани ЗСУ на найближчий час та у більш віддаленій перспективі.

Залужний також зазначив, що повідомив партнерів про ключові потреби українських військових — боєприпаси, озброєння, засоби ППО, РЕБ і пристрої для дистанційного розмінування.

"Ще одне дуже важливе питання — це дрони. Протидія ворожим безпілотникам та нарощування власних можливостей. Домовилися з партнерами зосередити роботу в цьому напрямі", — наголосив він.

Генерал додав, що під час зустрічі було обговорено можливості посилення захисту українських об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Залужний просив у Заходу 300 танків, але зараз цього мало.