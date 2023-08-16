F-16 не буде: у ЗСУ розповіли, що потрібно для захисту неба від російських ракет взимку

Українські пілоти вже розпочали навчання, але до кінця року його не завершать

Дедалі очевиднішим стає той факт, що Україна не зможе отримати винищувачі F-16 до кінця поточного року, а тому захист повітряного простору в холодний період лежатиме на наземних засобах ППО.

Про це повідомив офіційний представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі єдиного марафону українських новин.

"Вже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та взимку", — зазначив він.

За його словами, на літаки були великі надії, оскільки вони могли стати частиною протиповітряного захисту та допомогти захистити Україну від російського ракетного терору.

Разом з тим, він підкреслив, що питання все ж таки зрушилося з мертвої точки, а пілоти розпочали навчання.

"Але одночасно посилення нашого ППО потрібно проводити", — підсумував він.

Як повідомлялося раніше, напередодні американський генерал у відставці Філіп Брідлав заявив, що деякі західні країни досі бояться провокувати росію, через що передача Україні літаків та іншої важливої зброї затримується.

Водночас західні експерти зазначають, що літаки навряд чи змогли б істотно вплинути на перебіг українського контрнаступу, оскільки росіяни мають потужні засоби ППО, які не дозволили б їм працювати біля лінії фронту.