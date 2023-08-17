Може завершити війну: у США розповіли, яка зброя потрібна ЗСУ

США мають десятки тисяч таких снарядів на складах у Німеччині

Постачання касетних боєприпасів до реактивних систем залпового вогню HIMARS і M270 можуть не тільки змінити ситуацію на полі бою, а й призвести до завершення війни.

Таку думку висловив колишній офіцер армії США та спеціальний радник начальника Генштабу ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс, повідомляє Newsweek.

Він зазначив, що США необхідно схвалити передачу снарядів M26 DCIPM, оскільки це дозволить прискорити українську перемогу.

"Якщо ви отримаєте 2000 касетних ракет, я думаю, війну буде закінчено", — зазначив він.

За його словами, ЗСУ вже отримали касетні боєприпаси до 155-мм ствольної артилерії, які здатні вражати цілі на відстані 25 кілометрів, проте передача касетних снарядів до РСЗВ допоможе збільшити дальність ведення вогню до 45 кілометрів.

Він зазначив, що США мають десятки тисяч таких снарядів на складах у Німеччині, де вони чекають своєї утилізації. Райс переконаний, що натомість їх можна було б передати на потреби України.

За словами ексофіцера, якщо обидві сторони мають однакову дальність дії артилерії, то для того, щоб прикривати свої війська сторона, що настає, повинна або мати перевагу по дальності, або тримати свою артилерію на передовій. З природних причин ніхто артилерію на передову не тягне, бо є ризики її втратити під контрбатарейним вогнем.

Оскільки ЗСУ зараз у наступі, то їм дуже потрібні далекобійні засоби поразки російської артилерії та піхоти і для цих цілей чудово підійшли б касетні боєприпаси до HIMARS.

Крім того, Райс нагадав, що жодного додаткового навчання ЗСУ проходити не треба, оскільки вони й так уміють ефективно використати звичайні снаряди.

Як повідомлялося раніше, західні ЗМІ напередодні повідомили, що поява касетних боєприпасів надало імпульсу українському контрнаступу.