Контрабанда чи повноцінне постачання? Окупанти використали в Україні заборонену зброю з несподіваної країни

Вірменія не повідомляла про постачання зброї росії

Під час розмінування звільнених від російської окупації українських територій було знайдено протипіхотну міну вірменського виробництва.

Як розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму telegram-каналі, йдеться про міну Е-001.

Він додав, що персонально бачив такі міни в Карабаху і зазначив, що жодних повідомлень про постачання цього виду зброї до росії не надходило.

"Але я поки не поспішав би з висновками. На даному етапі складно сказати, скільки таких мін було використано російськими окупантами і як вони до них взагалі потрапили. Постачання могло бути одиничним, контрабандним", — зазначив він.

При цьому Коваленко наголосив, що представники вірменської діаспори у Криму активно співпрацюють з окупантами, а тому не став виключати, що якимось чином було налагоджено тіньовий канал постачання.

Міна Е-001 є копією міни поширеної в СРСР міни ПМН з 200гр тротиловим зарядом. Вона спрацьовує після натискання на пластикову кришку і у разі вибуху практично не залишає людині шансів залишитися живими.

Варто зазначити, що протипіхотні міни заборонені Конвенцією про заборону протипіхотних мін (КЗПМ) від 1997 року. Її підписантами є понад 160 країн, проте росія до їхнього числа не входить.

Як відомо, Вірменія офіційно не підтримує жодної сторони конфлікту. А прем’єр країни Нікол Пашинян заявляв, що Єреван не є союзником Москви.

Як повідомлялося раніше, на озброєнні російської армії було помічено снаряди з Північної Кореї. За даними спостерігачів, йдеться про ракети до РСЗВ "Град".