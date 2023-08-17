ЗСУ просунулися у двох областях, а ворог застряг під Куп’янськом: свіжі карти боїв

На південь від Бахмута йдуть запеклі бої

Триває 540-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, 16 серпня українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. Вони просунулися у західній частині Запорізької області та на її кордоні з Донецькою областю, звільнивши село Урожайне. Також ЗСУ мають успіх у районі Роботиного.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 серпня, показують, що українські сили просунулися на північний схід від Роботиного, і, ймовірно, досягли значних успіхів у прилеглих районах.

Російські війська вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове, в районі Бахмута, в районі Авдіївки, на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області.

Луганська та Харківська області

Ворог вів наступ на рубежі Куп’янськ — Сватове, але не просунувся. Генштаб України повідомив, що ворог без успіху наступав на південний схід від Ольшани, біля Сіньківки та на схід від Петропавлівки.

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Донецька область

Генштаб України повідомив, що українські сили вели наступальні операції на південь від Бахмута і що там йдуть запеклі бої.

Окупанти продовжували атаки в районі Бахмута і могли просунутися. Генштаб України повідомив, що російські війська проводили безуспішні наступальні операції у Богданівки.

Українські війська продовжували наступати у районі Авдіївки. Генштаб ЗСУ повідомив, що було відбито атаки росіян у районі Авдіївки, Мар’їнки та Красногорівки.

Ворог, за даними Генштабу ЗСУ, вів безуспішні наступи на південь від Авдіївки. Російські воїнкори стверджували, що їхні війська безуспішно атакували у Мар’їнку та околиці Красногорівки.

"Південна вісь"

Українські офіційні особи повідомили, що 16 серпня українські сили звільнили село Урожайне та продовжили контрнаступальні операції на кордоні між Запорізькою та Донецькою областями. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр та Генштаб України повідомили, що українські сили звільнили території на південь від Великої Новосілки.

16 серпня російські війська провели обмежені безрезультатні контратаки у районі кордону між Запорізькою та Донецькою областями. Як повідомили у Генеральному штабі України, ворог вів безуспішні контратаки у районі Урожайного.

16 серпня українські війська продовжили наступальні дії на заході Запорізької області і просунулися на схід від Роботиного. На кадрах з геолокацією, опублікованих 16 серпня, видно, що Сили оборони просунулися на північний схід від Роботиного та, ймовірно, розширили свої позиції у прилеглих районах.

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямі. Російські воїнкори стверджували, що невеликі групи української піхоти за підтримки бронетехніки продовжують наступ на північ і на північ від схід від Роботиного, а також у напрямку Вербового. Вони також заявляли, що українська техніка може вільно пересуватися в цьому районі через розмінування українськими силами мінних полів.

Раніше "Телеграф" публікував відео від Генштабу ЗСУ, як відбувалася битва за Урожайне.