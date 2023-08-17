"путін зрозумів, що це велика небезпека": Каспаров назвав причину, через яку росія почала війну

путіна не влаштовували процеси в Україні

російському диктатору володимиру путіну не сподобалося те, що Україна пішла своїм шляхом після розпаду СРСР. Саме це могло стати причиною початку війни проти українців.

Таку думку в інтерв’ю "РБК-Україна" висловив російський опозиціонер Гарі Каспаров.

"Якщо дивитися на тих, хто народився і виріс у СРСР по дві сторони адміністративного кордону, скажімо, у Харкові та в Бєлгороді – люди читали одні й ті самі газети, тією ж мовою говорили, дивилися один і той же телевізор. 91-й рік, насправді, не сильно їх поділив, бо кордон був досить умовним, але, мені здається, Путін зрозумів, що з 1994 року Україна пішла своїм шляхом, і ось це, на мій погляд, та реперна точка в історії, яка поки що мало відчута", — сказав він.

Каспаров зазначив, що після зміни влади в Україні країна пішла своїм шляхом.

"Тому що з’явилося покоління, потім інше, яке чітко розуміло: "Ми народ, ми влада". Це було конкретне рішення: проголосували, влада змінилася, перший президент Кравчук програв вибори, пішов та прийшов інший президент. Так, зрозуміло, Кучма був проросійський президент, але був закладений прецедент, і 2004 рік зміцнив цю тенденцію.

Я думаю, що інстинктивно, на рівні якихось тваринних інстинктів Путін зрозумів, що це велика небезпека. Тому що на той час у росії йшло цементування влади, причому не тільки нагорі, а воно поступово спускалося вниз. Це природний процес – те, що починається нагорі, закінчується в муніципалітетах. Незмінність влади стала принципом", — додав він.

Він також додав, що українці виступали проти того, щоб при владі залишалися одні й ті самі люди.

"Якщо цьому намагалися перешкоджати, люди виходили на вулицю і домагалися цього, у тому числі силовим протистоянням. Я вважаю, що саме це стало для путіна спусковим гачком. Тобто, багато в чому питання ліквідації України путін розглядав як екзистенційне питання виживання свого режиму", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росЗМІ видали новий дикий фейк про Україну.