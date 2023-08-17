F-16 будуть не скоро? Ігнат виправдався за резонансну заяву, а в США розповіли про постачання

У США працюють над якомога швидшим початком навчання українських льотчиків

У Повітряних силах ЗСУ пояснили свою заяву щодо термінів постачання F-16 в Україну, а у Байдена розповіли, чому не стартувало навчання українських пілотів.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат роз’яснив свою попередню заяву про те, що Україна, ймовірно, не зможе отримати винищувачі F-16 цієї осені чи взимку.

"Від мене такої фрази "Україна не отримає винищувачі" навряд би почули. Я такі фрази не вживаю і не хочу "зраду" сіяти в населення", — сказав він і підкреслив, що Україна потребує сучасних літаків вже зараз. Однак, незважаючи на терміни постачання, українці продовжать йти до своєї мети.

"В мене запитали, мовляв, в Америці заявили, що "до кінця літа ми не отримаємо". На що я відповів: "Коли б ми не отримали, у нас іншого виходу немає". Ми потребуємо цього озброєння. Чи це буде до кінця цього року, чи початок наступного, чи пізніше, але іншого виходу в нас немає як іти до своєї мети. Отака моя відповідь була тоді, така вона і зараз", — пояснив Ігнат.

У той же час, за словами представника Білого дому Джона Кірбі, зараз США спільно з партнерами з європейських країн активно займаються ініціюванням процесу навчання українських пілотів на винищувачах F-16 з максимальною оперативністю, але наразі він не має додаткової інформації про це.

"Після Вільнюса (саміту НАТО — ред.) і саміту G7 президент (Джо Байден — ред.) узяв на себе тверде зобов'язання, що ми підтримуємо… постачання F-16 в Україну. А починати треба з навчання… ми активно працюємо з нашими європейськими союзниками і друзями над тим, щоб якнайшвидше розпочати цю підготовку", – зазначив Кірбі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що навчання українських пілотів на F-16 серйозно переноситься.