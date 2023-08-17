Одразу два російські вертольоти за ранок: у ЗСУ успіх на фронті

Українські воїни знищили вже 316 вертольотів ворога

За ранок 17 серпня українські воїни збили два ворожі ударні вертольоти Ка-52. Один – на Бахмутському напрямку, а другий – у Запорізькій області.

Про збиття першого повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram, а про другий поінформували на Facebook-сторінці 47 ОМБр.

"Ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади почався зі знищення російського вертольота Ка-52 в районі Роботиного, що на Запоріжжі", — повідомили у 47 ОМБр.

Близько 07:40 ворожий "Алігатор" зафіксувала вогневу групу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. Вертоліт був збитий одним пострілом із ПЗРК.

Зазначається, що на рахунку бійців 47 бригади – це вже 8-й "назавжди приземлений Ка-52". Вартість такого вертольота сягає $16 млн.

Дещо раніше Микола Олещук повідомив про знищення ворожого Ка-52 вранці 17 серпня на Бахмутському напрямку.

Для довідки: Ка-52 – це російський бойовий гелікоптер, командирська машина армійської авіації. Він здійснює розвідку місцевості, цілевказівку та координацію дій групи бойових вертольотів. Він також призначений для ураження броньованої та неброньованої техніки, живої сили та повітряних цілей.

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни з російськими окупантами станом на ранок 17 серпня, за даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони збили 314 російських вертольотів. Таким чином, із двома Ка-52, збитими 17 серпня, ворог втратив уже 316 вертольотів.

Як повідомляв "Телеграф", у росії 14 серпня під час проведення навчальних польотів розбився літак Л-39. Загинув командир навчальної авіаційної бази Майкопа полковник Вадим Гуров.