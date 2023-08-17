Бригада відновилася і вже б’є росіян

Легендарна бригада "Азов", командирів якої нещодавно повернули з Туреччини, вже відновилася та повернулася на фронт.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на брифінг представника Нацгвардії Миколи Уршаловича.

За його словами, нині бійці цього спецпідрозділу виконують завдання в районі Серебрянського лісництва поряд із Сіверськом.

На цьому напрямі, повідомляє Уршалович, "Азов" вже має перші успіхи — 15 серпня артилеристи бригади вже знищили мінометний розрахунок та інженерну машину рф.

Варто зазначити, що раніше командир полку "Азова" Денис Прокопенко з позивним "Редіс" був помічений на навчаннях разом зі своїми бійцями, а до цього командир Нацгвардії заявляв, що воєначальник зможе повернутися на фронт уже протягом місяця.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 20 травня 2022 року Денис Прокопенко разом із іншими захисниками Маріуполя потрапив у полон до російських окупантів. У вересні їх було звільнено і згідно з певною угодою командири "Азовсталі" були інтерновані до Туреччини. Додому вони повернулися лише у липні 2023 року.