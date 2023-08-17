"Ми ніколи навіть не замислювалися": названо одну з головних помилок України у війні з росією

Україні треба було краще готуватись до війни.

Незважаючи на успіхи у війні з росією, Україні треба пам'ятати про помилки, які були допущені перед повномасштабним вторгненням, та виправляти їх.

За словами екс-командира батальйону "Айдар" та військового аналітика Євгена Дикого, головною помилкою України було недостатнє виробництво військових дронів усіх видів.

"На жаль, процес цей пішов дуже пізно. До "великої" війни ми взагалі ніколи цим не заморочувалися. Навіть всі ті вісім років, що йшла війна на Донбасі, наше дроноробство розвивалося в межах тактичних систем. Ми працювали для фронту, переважно на рівні дронів Mavic, а це не просто тактичні системи, а системи для взводу чи відділення. Максимум, що ми виробляли, це, наприклад "Лелеки" (український БПЛА — Ред.), але це не ударні, а розвідувальні дрони з радіусом 100 кілометрів. Це те, що було потрібно для лінії розмежування. І ми ніколи навіть не задумувалися над тим, що нам потрібна зброя, яка б діставала вглиб росії. Це наша помилка", – вважає Євген.

БПЛА "Лелека-100"

Проте з травня минулого року індустрія бойових дронів отримала серйозний поштовх. В Україні розпочалася масова розробка різних дронів, зокрема, дальньої дії, за допомогою яких ЗСУ можуть вражати інфраструктуру ворога в глибині Росії.

За словами Євгена, по всій Україні працює близько сотні команд, і виробництвом пташок займаються як інженери-любителі, так і великі підприємства.

"Перші результати дуже приємні і обнадійливі: і по морю, і по повітрю ми вже вийшли на відстань у 1000 кілометрів. А це те, що повітрям дістає до Москви, складів і аеродромів у Європейській частині росії, а в плані морського дроноробства для нас тепер відкрите все Чорне море — там від наших дронів вже нема де сховатися", – коментує військовий експерт..

Український військовий

Про перенесення військових дій на територію рф, про те, як далі розвиватиметься український контрнаступ і чому в нього не вірять західні ЗМІ, читайте в першій частині інтерв'ю з Євгеном Диким: "ЗСУ залежать від того, які "таргани" танцюють у головах наших союзників"

Раніше "Телеграф" повідомляв про дві масштабні пожежі на російських стратегічних заводах.