"Це запорука перемоги": Дикий порівняв дії України з кроком СРСР у Другій світовій

Ніхто і ніде не прописував такого абсурду, що країна, яка обороняється, повинна це робити тільки на своїй території, — Дикий

Все частіше в росії лунають вибухи, москву атакують безпілотники. Це — це перенесення війни на територію ворога, яке критично необхідне з першого дня повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив колишній командир штурмової роти у 24-му окремому батальйоні ЗСУ "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

Він зазначив, що з таким перенесенням війни на російську територію є проблеми, насамперед через побоювання наших союзників.

"З точки зору міжнародного права немає жодних проблем вести війну на території ворога. Ніхто і ніде не прописував такого абсурду, що країна, яка обороняється, повинна це робити тільки на своїй території", — наголосив військовий аналітик.

Він пояснив, що з військової точки зору перенесення війни на територію ворога завжди було запорукою перемоги і вважалося мірилом успіху. Дикий нагадав, що коли 22 червня 1941 року розпочалася радянсько-німецька війна, то перше, що зробив СРСР, організував у серпні 1941 року наліт дальньої бомбардувальної авіації на Берлін.

"Саме для того, щоб продемонструвати, що війна буде на території обох сторін. Тому і неетично, і немає правових підстав для тих обмежень, які наклали на нас західні союзники. Абсурдні та невиправдані. І критичною, жорсткою умовою є те, що жодна зброя, надана нам союзниками, не може використовуватися на території росії", — додав Дикий.

За його словами, це обмеження комплексне: воно стосується не лише невикористання зброї, яку вони нам надають, а ще й невикористання регулярних частин ЗСУ на території рф.

"Тобто ми не маємо права і переходити через "порєбрік" і змушені грати у різні гібридні ігри на кшталт того, що це операції російського добровольчого корпусу", — описав ситуацію військовий аналітик.

Детальніше читайте у першій частині інтерв’ю "Телеграфа" з військовим експертом Євгеном Диким: "ЗСУ залежать від того, які "таргани" танцюють у головах наших союзників"

Також "Телеграф" розповідав, що голова комітету Держдуми рф з оборони андрій картаполов заявив, що росія нібито готується до нового наступу на Україну.