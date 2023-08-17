Бригада "Магура" виклала відео того, як збили пафосний російський вертоліт

Відео збиття "аналоговнєта" потрапило до мережі

Українські військові лише за ранок 17 серпня знищили одразу кілька російських бойових вертольотів. Відповідне відео по одному з літальних апаратів вже з’явилося в мережі.

Про це повідомляє "Телеграф".

Йдеться про дорогий і розпіарений роспропагандою гелікоптер ВКС рф Ка-52, які, як виявилося, горять як солома. За його приземлення у степах Запорізької області відповідальні українські герої із 47 бригади "Магура".

Якщо бути точнішим, то Ка-52 відлітався біля села Роботине.

На опублікованих кадрах можна побачити, як один із наших захисників випускає по гвинтокрилій машині противника ракету з ПЗРК, а вже через лічені секунди та досягає своєї мети.

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Для довідки: вартість однієї такої повітряної машини – близько 16 млн. доларів. Це ударний вертоліт, озброєний трьома гарматами калібру 23 та 30 мм, протитанковими та некерованими ракетами, авіабомбами, всього до 2,8 тонни різного озброєння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на початку літа ЗСУ за один день знищили одразу 3 таких Ка-52.