"Вибачте мені": хто зі "слуг народу", спійманих на відпочинку за кордоном і хабарях, вибачився перед колегами

Лише два нардепи спромоглися дати пояснення своїм вчинкам

Частина народних депутатів від "Слуги народу", які засвітилися у скандалах із виїздом на відпочинок за кордон під час війни, ніяк не прокоментували такі дії навіть своїм колегам.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, який раніше очолював президентську партію, в інтерв’ю виданню NV.

За його словами, лише два депутати, зловлені на корупції чи на розкішному відпочинку за межами України, порозумілися за свою поведінку керівництву фракції.

"Я не чув жодних пояснень від (Людмили, — Ред) Марченко (депутата СН, яка фактично торгувала дозволами на виїзд чоловіків за межі України, — Ред) та (спійманого на хабарі представника СН Анатолія, — Ред) Гунько. Від [нардепа" Слуги народу", який під час повномасштабної війни відпочивав на Мальдівах Юрія, — Ред) Арістова було коротке вибачення в чаті, коли він з нього видалявся. І від (Андрія, — Ред) Холодова (депутат "Слуги народу", який пів року перебував на Кіпрі, — Ред) було масштабне пояснення, він його публічно теж запускав скрізь", — розповів Корнієнко.

Корнієнко також прокоментував вихід Юрія Арістова з чату "Слуги народу".

"Це було більше, знаєте, як по-християнськи, коли ти йдеш кудись: "Вибачте мені за все, не тримайте зла". Ну, якось так", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат від "Слуги народу" Богдан Торохтій під час повномасштабної війни змінив кілька автомобілів та відпочивав за кордоном.