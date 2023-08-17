"Це найрозумніше, що зробили росіяни": рф поставила ЗСУ на розтяжку в Куп’янську, чи є шанс його утримати

Куп’янський напрямок охороняють лише три, вимотані в боях бригади ЗСУ

На Куп’янському напрямку, де зараз відбувається евакуація населення, існує ризик прориву оборони ЗСУ, проте, найімовірніше, Україна атаки росіян витримає — питання лише в ціні.

Таку думку висловив в інтерв’ю "Телеграфу" колишній командир штурмової роти у 24-му окремому батальйоні ЗСУ "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

Він вважає, що наступ на Куп’янськ — це чи не єдиний грамотний хід з боку росіян за все літо 2023 року. Справа в тому, що цими діями окупанти поставили ЗСУ на "розтяжку".

"Вони зробили дуже правильний відволікаючий маневр при цьому не символічний. Ворог зрозумів, що ми не поведемося на імітацію наступу. Вони зібрали 100-тисячне ударне угруповання з кількома сотнями танків і ломанулися на нашу лінію оборони. Їхня програма-максимум — "віджати" назад Лиман та Куп’янськ і вибудувати лінію оборони по річці Оскіл. Та вони розуміють, що навряд їм це хтось дозволить. А от програма-мінімум — відтягнути наші резерви, щоб вони не доїхали на південь, де ми зараз ламаємо так звану "лінію Суровікіна" Якщо "лінія Суровікіна" буде зламана, ми виходимо до Азовського моря і Крим фактично наш. І росіяни це розуміють. Якщо не зламаємо цю лінію до зими, то західні союзники почнуть викручувати нам руки і казати: сідайте за переговори і заморожуйте конфлікт. І це росіяни теж розуміють", — каже військовий.

Таким чином, зазначає аналітик, оскільки Куп’янський напрямок охороняють лише три, вимотані в боях бригади ЗСУ, нашому командуванню буквально щодня доводиться вирішувати, скільки ресурсів кинути на Слобожанщину, щоб там не сталося катастрофи, і як це мінімізувати, щоб не відривати особовий склад від настання на півдні.

"Ось і вся суть інтриги навколо Куп’янська. Його утримуватимуть, але намагатимуться робити це мінімальними силами, тому що всі зараз потрібні на півдні", — вважає Дикий.

Більше про те, як далі розвиватиметься український контрнаступ і чому в нього не вірять західні ЗМІ ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Євгена Дикого "Телеграфу" під назвою "ЗСУ залежать від того, які "таргани" танцюють у головах наших союзників": інтерв’ю із військовим експертом Євгеном Диким, ч.I"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна задіяла свої найпотужніші підрозділи на фронті.