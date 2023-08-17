В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо

Росіяни підняли в небо носії гіперзвукових ракет

У четвер 17 серпня у всіх без винятку містах України лунає сигнал повітряної тривоги. У повітряних силах ЗСУ попереджають про небезпеку через зліт російського літак МіГ-31, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про це повідомляє "Телеграф".

За словами військових, ворожий борт був зафіксований у повітряному просторі Воронезької області рф.

17:00 Відбій — ЗСУ.

16:40 У небі вже 4 борти противника – моніторингові пабліки.

16:20 Ракетна небезпека – ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 11 серпня під час аналогічних сигналів повітряної тривоги окупанти обстріляли Україну своїми "Кинджали". ППО відпрацювало добре, але уламки ракет впали на Київ.

Також ми повідомляли про те, що 15 серпня російські окупанти влаштували масований ракетний удар по Україні. Зокрема, під атаку потрапило місто Дніпро, також вибухи лунали у західній частині країни — зокрема, на Львівщині та Хмельниччині.