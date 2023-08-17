Цілі виконані: лукашенко зробив несподівану заяву щодо війни в Україні

Білоруський диктатор вважає, що після закінчення війни Україна поводитиметься зовсім інакше

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко вкотре зробив висловлювання про війну в Україні й зараз він заявляє, що цілі так званої в росії "СВО" виконані.

Про це він сказав в інтерв’ю українській журналістці Діані Панченко, якій СБУ раніше повідомляла про підозру щодо виправдання збройної агресії росії проти України.

"Ціль спеціальної військової операції (тобто повномасштабної війни в Україні, — Ред.) на сьогодні виконана. Україна вже ніколи не буде так агресивно поводитися по відношенню до росії, після закінчення, як це було до війни. Україна буде інша. По-перше, у влади будуть люди обережніші, розумніші, хитріші, якщо хочете, які розумітимуть, що сусіди від Бога і з ними потрібно вибудовувати стосунки. І танцювати під дудку американців майбутня Україна не буде", — сказав лукашенко.

Він також відповів на запитання про те, чи казав йому російський диктатор володимир путін про те, за яких обставин він вважатиме виконаними цілі розпочатої ним війни. За словами лукашенка, у такому дусі цю тему вони не обговорювали. Тому білоруський "лідер" наважився висловити свою особисту позицію щодо цього питання.

Водночас лукашенко додав, що Білорусь не вступатиме у військові дії в Україні, якщо українці не перетнуть кордон із РБ. Однак тут же він заявив, що допомагатиме росії Мінськ буде завжди.

Нагадаємо, раніше білоруська опозиціонерка та голова правозахисної організації "Наш дім" Ольга Карач розповіла "Телеграфу" про те, що є фактори, які вказують на підготовку лукашенка до вторгнення.