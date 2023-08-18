ЗСУ мають успіх на двох ділянках фронту, а оборона росіян слабшає: свіжі карти боїв

Росіяни продовжували наступати на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна і досягли деяких успіхів

Триває 541-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, 17 серпня українські війська продовжували контрнаступні дії на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямах та просунулися під Бахмутом та на заході Запорізької області.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На кадрах із геолокацією видно, що українські сили досягли деяких успіхів у південній частині Кліщіївки. Інші кадри з геолокацією показують, що ЗСУ просувалися на південний захід від Новопокровки.

Російські війська 17 серпня вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, в районі Бахмута, біля Авдіївки, а також на кордоні Донецької та Запорізької областей та на окремих ділянках просувалися.

Аналітики наголосили, що окупанти дуже намагалися втримати Роботине та Урожайне, доклавши значних зусиль та задіявши ресурси, тому успіхи України в цих районах говорять про деградацію російської оборони.

Луганська та Харківська області

Російські війська продовжували наступальні операції на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна і просунулися 17 серпня. Генштаб України повідомив, що ворог вів безуспішні наступальні операції в районі Сіньківки та Білогорівки.

Українські війська вели наступальні дії під Куп’янськом, але 17 серпня не просунулися. Також Сили оборони вели наступальні дії на рубежі Сватово-Кремінна, але 17 серпня не просувалися.

Донецька область

Українські війська 17 серпня наступали на південний фланг Бахмута та просунулися у південній частині Кліщіївки. Український Генштаб повідомив, що Сили оборони продовжують наступальні операції на південь від Бахмута і закріпилися на нових позиціях.

Ворог продовжував безуспішні контратаки на Бахмутському напрямі 17 серпня. За повідомленням Генштабу України, росіяни наступали в районі Богданівки та Білої Гори.

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Окупанти продовжували наступальні дії під Авдіївкою, але не просунулися. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступи в районі Авдіївки, Кераміка, Красногорівки та Мар’їнки.

"Південна вісь"

Українські війська продовжували контрнаступальні дії на кордоні Донецької та Запорізької областей, але не просунулися.

Росіяни також наступали у цьому районі та не мали успіху. Український Генштаб повідомив, що ворог провадив безрезультатні атаки під Урожайним.

Українські сили просунулися в західній частині Запорізької області — на південний захід від Новопокровки.

Нагадаємо, колишній командир штурмової роти у 24-му окремому батальйоні ЗСУ "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий розповів "Телеграфу" про ситуацію в районі Куп’янська. За його словами, існує ризик прориву оборони ЗСУ, проте найімовірніше Україна атаки росіян стримає — питання тільки в ціні.