Головна мета не буде досягнута? Розвідка США зробила гучну заяву про контрнаступ ЗСУ

росіяни серйозно зміцнилися на зайнятих позиціях

Україна не зможе досягти Мелітополя під час свого контрнаступу.

Таку думку висловили у розвідці США, пише Washington Post.

За даними джерел видання, українським військовим не вдасться "відрізати" росію від сухопутного "мосту" до Криму цього року.

Американські аналітики це пов’язують із тим, що окупанти щільно підготувались до оборони. При цьому американці припускають, що ЗСУ зможуть просунутися до Мелітополя, але саме місто звільнити від ворога не вдасться.

Відомство наголошує на важливості Мелітополя для контрнаступу України, оскільки він вважається воротами до Криму.

"Місто знаходиться на перетині двох важливих доріг та залізничної лінії, які дозволяють росії переміщати військовий персонал та техніку з півострова на інші окуповані території на півдні України", — йдеться у повідомленні.

Як заявив журналістам аналітик з Інституту дослідження зовнішньої політики Роб Лі, окрім трьох основних оборонних ліній окупанти також встигли зміцнити свої позиції у містах.

"Питання не тільки в тому, чи зможе Україна прорвати першу, чи другу лінії оборони, а чи зможе вона зламати всі три і мати ще достатньо сил, щоб досягти чогось значного, наприклад, звільнити Токмак або щось інше", — сказав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що переговори між росією та Україною рано чи пізно розпочнуться, вважає аналітик Ігар Тишкевич. Він розповів, коли це може статися і до чого спричинить.