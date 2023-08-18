Чому вильотів МіГ-31К побільшало: у ЗСУ пояснили, чи варто переживати

Повітряні тривоги через вльоти МіГ-31К почастішали

Найчастіші злети винищувачів МіГ-31К у росії пов’язані з тим, що окупанти проводять тренувальні польоти. Як відомо, під час зльоту цього типу літака тривога оголошується по всій території України.

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, ворог розуміє, що постійні тривоги впливають на роботу певних установ та підприємств в Україні.

"Вони й раніше так робили. Але літали по півтори години, відпрацьовуючи паливо. Фактично в небі може півтори години він літати у разі повної заправки. Таким чином, літак проводить свої певні тренувальні польоти, а Україна в стані повітряної тривоги. Ворог це знає, він знає, що ми реагуватимемо на це. Вони знають, що у нас через це відповідно обмежувальні заходи в країні в різних установах та підприємствах", — зазначив спікер.

Ігнат зазначив, що ворожа авіація та її льотний склад потребує підтримки постійних навичок.

"Це зліт і посадка, вихід на кордон пуску ракет і таке інше. Такі ось тактичні прийоми, які застосовуються до цього типу літаків", — сказав він.

При цьому представник ЗСУ наголосив, що навіть під час навчання загарбники можуть випустити ракети Х-47 "Кинджал".

Раніше "Телеграф" писав про те, що 11 серпня окупанти обстріляли Україну своїми "Кинджали". ППО відпрацювало добре, але уламки ракет впали на Київ.