На окупованому півдні України пролунала серія вибухів: росіяни заметушились

Вибухи чули у багатьох містах та селах

У тимчасово окупованому Мелітополі, де завжди неспокійно загарбникам, знову пролунали вибухи.

Про це повідомляє мер міста Іван Федоров.

За його словами, місцеві жителі йому повідомили, що чули вибухи у районі одного із мікрорайонів міста. При цьому, зазначається, що залізничне полотно на в’їзді в Авіамістечко (мікрорайон у північно-західній частині Мелітополя) обстежують вибухотехніки.

"Також учора ввечері було "трохи" голосно у т.о. Токмаку та Кирилівці", — розповідає Федоров.

Тим часом, місцеві ЗМІ уточнюють, що ввечері 17 серпня жителі Мелітопольського району могли чути вибухи з боку Нового Мелітополя.

А мешканці Кирилівки чули одинарний вибух із боку Молочного лиману.

Нагадаємо, що "голосно" в окупантів у ніч на 18 серпня було не лише на тимчасово окупованих територіях України, а й у самій росії — Москві. Там невідомі безпілотники знову атакували "Москва-Сіті".

Також ми повідомляли про те, що у російській Махачкалі стався вибух на автозаправці. Внаслідок цього загинуло багато росіян і ще більше отримали поранення різного ступеня тяжкості.