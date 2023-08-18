ЗСУ не повернуть Мелітополь? У Резнікова відповіли на статтю американського ЗМІ

Українська армія може кудись не дійти, тільки якщо вона не матиме зброї

Заява США про те, що ЗСУ нібито не зможуть звільнити Мелітополь, викликала великий резонанс і в Мінобороні України її прокоментували. Там такі заяви називають новим закидом від творців "росіяни візьмуть Київ за 72-96 годин".

Про це у своєму Telegram-каналі написав Олексій Копитько – радник міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Особливо цікаві причини:

1) активність у районі Бахмута, куди залучені сили української армії;

2) прагнення командування знизити рівень втрат за рахунок тактики малих груп ", — написав він.

Намагаючись представити логіку цих "письменників", Копитько наголосив, що виходячи із заяв, Україна мала зробити такі речі:

"1) Відійти від Бахмута. Куди? Відразу за Дніпро? Чи є розуміння, як без бою зупинити росіян у Бахмуті/Авдіївці/Мар’їнці й т.д., щоб вони не лізли далі?

2) Вишикуватися свинею і лізти стрімголов на підготовлену лінію оборони, з якою жоден із письменників навіть теоретично не стикався. З чого раптом?", — додав радник міністра.

На його думку, дотримуючись такої логіки дійти до Мелітополя, Бердянська та Маріуполя дійти неможливо буде зовсім. Ця інформація, як зазначив Копитько, лише вкотре підтверджує, що не варто серйозно сприймати анонімні посилання на "розвідку", "джерела" тощо у медіа, які неодноразово були помічені у спробах чинити нездоровий тиск.

"Українська армія може кудись не дійти, якщо вона не матиме зброї. Всі ці вкидання схожі на перевернуту пірамідку, коли змінюється причина і наслідок: навіщо їм давати зброю, якщо вони не візьмуть Мелітополь — не даємо зброю — дивіться, вони не взяли Мелітополь — а ми про це і говорили — які ми далекоглядні молодці. У садок. Просто в садок. Там уже чекають міняти територій на обіцянку подумати про прийом до НАТО", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, за яких умов ЗСУ звільнять Мелітополь.