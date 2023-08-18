"Новини будуть скоро... Результати хороші": Зеленський зробив кілька натяків

Є позитивні новини з фронту

Президент Володимир Зеленський повідомляє, що до України продовжує заходити важка техніка, артилерія та засоби ППО. Тим часом Київ веде роботу над наступними пакетами військової допомоги. Незабаром варто чекати на хороші новини з цього приводу.

Про це він написав у п’ятницю, 18 серпня, своєму Telegram-каналі.

За словами глави держави, є водночас і позитивні новини щодо ситуації на фронті, контрнаступу, перевірок українських ВЛК та військкомів.

"Ситуація на фронті. Оборонні та наступальні дії. Результати застосування дронів. Перебіг всеохопної інспекції ВЛК. А також робота СБУ щодо "воєнкомів" і колаборантів. Хороші результати", — зазначив він.

Також Зеленський додав, що окремо було закрито доповіді Служби безпеки України та Головного управління розвідки щодо їхніх спеціальних завдань. Робота продовжується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник міністра оборони України Олексій Копитько різко відповів на американську статтю про нібито нездатність ЗСУ повернути Мелітополь.