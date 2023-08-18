По всій Україні повітряна тривога, у небі носії "Кинджалів": що відомо

Військові попередили про ракетну загрозу

У п’ятницю, 18 серпня, у всіх без винятку містах України звучить сигнал повітряної тривоги. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про небезпеку через зліт російського літака МіГ-31, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

13:35 У багатьох областях України пішли скасування тривог

13:20 Зліт Міг-31К — ПС ЗСУ

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 11 серпня під час аналогічних сигналів повітряної тривоги окупанти обстріляли Україну своїми "Кинджалами". ППО відпрацювало добре, але уламки ракет впали на Київ.

Також ми повідомляли про те, що 15 серпня російські окупанти влаштували масований ракетний удар по Україні. Зокрема, під атаку потрапило місто Дніпро, також вибухи лунали у західній частині країни — зокрема, на Львівщині та Хмельниччині.