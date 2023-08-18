Мав чудовий голос і співав у церковному хорі: на війні загинув захисник із Рівненської області

Земляки сумують з приводу загибелі героя

Війна із російськими окупантами щодня забирає життя українських воїнів — на фронті загинув Анатолій Цикун, мешканець села Базальтове Рівненської області.

Про це повідомила Головинська сільська рада на своїй Facebook-сторінці.

Герой загинув 18 серпня, захищаючи Україну на полі бою.

Анатолій Цикун народився 11 квітня 1976 року і все життя прожив у рідному селі, мав чудовий голос, співав у церковному хорі. Односельці згадують його як хорошу людину та надійного друга, який завжди був готовий підтримати та допомогти. Він любив Україну та був патріотом своєї країни.

Анатолій був люблячим чоловіком, дбайливим батьком та дідусем. Односельці сумують через його загибель.

"Для всієї громади це непоправна велика втрата! Хочу багато написати, але не вистачає слів висловитися. Дуже боляче, уклін всій родині, поділяю Ваше горе і плачу разом з Вами, хоча мріяла співати разом… Тепер цей прекрасний голос буде радувати Господа на Небесах!", — написала одна з них.

Про дату прощання з героєм буде повідомлено додатково.

Як повідомляв "Телеграф", у ході повномасштабної війни з російським агресором, виконуючи спецзавдання, загинув 24-річний розвідник Антон Сиваш із позивним "Чівас". Його кохана дівчина розповіла, що Антона не хотіли брати служити через вік, але він виявив наполегливість та потрапив на фронт.