Село із символічною назвою: озвучено ключову ціль ЗСУ на півдні (карта)

ЗСУ незабаром може подолати другу лінію оборони ворога

Українським військовим дуже важливо повністю вибити супротивника із населеного пункту Роботине. Після цього завдання — звільнити село Заповітне Бажання (Завітне Бажання) на Донеччині, після чого другу лінію оборони ворога буде подолано.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній командир штурмової роти у 24-му окремому батальйоні ЗСУ "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

"Урожайне (селище в Донецькій області. — Ред. ) вже наше. У Роботиному (село в Запорізькій області. — Ред. ) вже теж зайшли, але там ще йдуть запеклі бої. І Урожайне, і Роботине, це ті місця, де ми залишили вже за спиною першу лінію російської оборони і "вгризлися" у другу. Фактично там вирішується: зламаємо ми "лінію Суровікіна" чи ні. У мене оптимістичні очікування, але не варто очікувати, що це станеться швидко. На першу лінію у нас пішло два місяця, а за другу лінію вони зачепляться ще сильніше ", — зазначив він.

За словами аналітика, "лінія Суровікіна" (лінія оборони ворога) є суцільною смугою мінних полів.

"Сотні квадратних кілометрів замінованої території, а за ними пунктирна лінія із взводних, ротних та батальйонних опорних пунктів, які зосереджені на панівних висотах і всі прострілюють. Це те, що вже здолали", — сказав Дикий.

Що стосується другої лінії оборони противника, то там немає суцільного мінного поля, тому що у ворога в такому разі не було б можливості пересуватися між першою і другою лінією.

"Їм довелося залишити купу проходів. Це не означає, що там не заміновано. Там купа мінних полів, але все ж таки це окремі мінні поля, а не одне суцільне. Але зміцнення там не "пунктирні", не опорники. Там суцільна система земляних переходів"., з’єднаних між собою на сотні кілометрів, а через кожні 5-10 кілометрів – бетонні ДОТи. Це навіть не Друга світова, а Перша. Навіть у Другу світову ніхто так уже не чинив. Ми боремося з історичними реконструкторами", — додав він.

За словами аналітика, росіяни вже зрозуміли, що не зможуть захопити Україну та намагаються нав’язати усьому світу версію про так звану бойову нічию.

"Мовляв, обидві сторони вже вийшли на максимум можливостей, жодна зі сторін не здатна прорвати оборону іншої. А якщо так, то на лінії зіткнення бої можуть йти роками. Як у Першу світову.

Чому така увага м*скалей до Урожайного? Тому що суцільна лінія траншей переривається річками. І долинами річок ми проходимо вперед і вгризаємося в "лінію Суровікіна", щоб не брати в лоб ці траншеї. Тепер залишилося взяти поселення із символічною назвою Заповітне Бажання. Якщо ми це зробимо, то можна буде сказати, що навіть другу лінію буде подолано", — сказав він.

Детальніше читайте у другій частині інтерв’ю з Диким на "Телеграфі": "Байден не підписувався на повну перемогу України над росією": інтерв’ю з військовим експертом Євгеном Диким, ч.II

Перша частина інтерв’ю доступна за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у розвідці США не вірять в успіх контрнаступу ЗСУ.