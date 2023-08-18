До окупантів летить "Містер Сідр": бійці з Донбасу показали ефектне відео удару

"Адам" відомі своїми блискучими операціями

Українські військові пригостили армію рф "Містером Сідром" — справжнім жахом росіян, від якого на початку літа вони масово вмирали у своїй країні. Щоправда, тепер "Містер Сідр" — це назва безпілотника, що кошмарить техніку та особовий склад загарбників.

Про це розповів блогер та редактор сайту Focus Ігаль Левін.

Він опублікував у своєму Telegram-каналі відео чергової бойової роботи українських операторів БПЛА Тактичної групи "Адам" (ССО ЗСУ).

Для довідки: бійці ССО "Адам" воюють під Бахмутом (Донецька область) і відомі своїми блискучими та результативними операціями. А "Містер Сідр" — це неякісний російський алкогольний напій, що призвів до десятків випадків отруєння та смертей у росії. Ймовірно, завдяки чудовій "бойовій роботі" сидру, нові дрони-камікадзе і отримали собі таку назву.

Так от, на опублікованих блогером кадрах, можна побачити, як наші воїни майстерно спрямовують свій FPV-дрон прямо в бронетехніку супротивника. Результатом атаки стали потужний вибух та серйозні пошкодження. Чи зможе після такого БМП росіян продовжити воювати наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український "Хаймарс" застав росіян на навчальних стрільбах та завдав ворогам колосальної шкоди.