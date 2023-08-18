"Шойгу вже боїться рот відкрити?": путінський МЗС виступив із дивним зверненням до України

У мережі вже оцінили висловлювання дипвідомства

У росії прокоментували атаки безпілотників по москві, які були здійснені вночі в п’ятницю, 18 серпня. Проте раптово зробило це Міністерство оборони, а Міністерство закордонних справ рф.

Так, заяви щодо цього інциденту взялася робити офіційний представник російського дипвідомства марія захарова. Її висловлювання було опубліковано на сайті МЗС росії.

"Чергове підтвердження злочинної сутності режиму Володимира Зеленського — його спроба вдарити по центру москви сьогодні вночі. Завдяки злагодженій роботі ППО жертв та значних руйнувань вдалося уникнути", — сказала вона.

Також вона заявила, що москва закликає українських військовослужбовців "повернути зброю проти київського режиму або капітулювати перед військами рф".

Користувачі мережі вже встигли посміятися з заяв, які зробив навіть не міністр оборони рфї сергій шойгу, і жартома зазначили, що наступних "важливих" коментарів очікують від Міністерства освіти рф.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці липня у найелітнішому районі москви прогриміли вибухи біля веж "Москва-Сіті". Як з’ясувалося, це був результат чергової атаки безпілотників російською столицею. Міноборони рф відреагували на подію.